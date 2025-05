EMTA suur saal oli reede õhtul täidetud ca 2/3 ulatuses, millest on piinavalt kahju: see tähendab, et veel vähemalt 150 inimest oleksid võimud osa saada tõelisest maailmaklassi esitusest. Niisuguseid asju ei juhtu Eestis liiga sageli.