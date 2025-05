Koninklijk Concertgebouworkest kandis Amsterdamis Paavo Järvi juhatusel ette Mägi ilmselt tuntuima teose «Vesper». Tuntuim on see meie jaoks, aga Hollandi muusikasõbrad kuulsid seda esmakordselt ning loomulikult tänu Paavo Järvile. Järvi on võtnud oma auasjaks tutvustada välismaal Eesti ja eriti Eesti naisheliloojate muusikat.