Kuid veelgi köitvamad kui Rosenite pere mehed, on nende naised, kellede käekäigud on sageli nii uskumatud, et näivad kuuluvat pigem fantaasia kui ajaloo valdkonda. Ja jutt ei ole vaid keskajal elanud daamidest, kelle kohta näiteks levisid legendid, et nad on sõlminud lepingu Saatanaga. Isegi lähiajaloos on Roseni naised andnud kõneainet ja põhjustanud skandaale.