Sergei Upkin, üks neid meestantsijaid, kelle õlul on aastaid kanda olnud Eesti Rahvusballeti repertuaar, on pärast veerandsadat aastat otsustanud lavalise karjääri lõpetada – ja tegi seda suurelt – rahvusvahelisele tantsupäevale pühendatud galaetendustega. Ettevõtmine oli hästi korraldatud ja läbi viidud ning kui miski jäi kripeldama, siis mitte õhtu ise, vaid asjaolu, et mitmed sama raskuskategooria tantsijad on Estoniua lavalt lahkunud märkamatult või siis juhtkonna moka otsast poetatud tänusõnadega. Aga see pole muidugi Upkini süü.