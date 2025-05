Festivali juht Helmut Jänes tänas südamest publikut. «Eriti suurt rõõmu teeb see, et me tähistasime oma 20. sünnipäeva – selline tulemus näitab vaatajate usaldust. Juurde on tulnud uut publikut, kes ei karda, nagu kutsub mitte kartma meie tunnuslausegi – isegi õudusfilmide seanssidelt tuldi välja õnnelike nägudega. Emotsioonide poolest kindlasti parim HÕFF läbi aegade,» kinnitas ta.​