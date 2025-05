Kontserdikorraldaja õrritab: Eestisse tuleb üks maailma suurimaid popstaare, aga kes?

Keda Live Nation Estonia postitusega täpselt silmas peab, hõigatakse juba homme ametlikult välja, kuid siiani on salapärase õrritaja põhjal tehtud mitmeid pakkumisi. Paljud usuvad, et Eestisse on saabumas Beyoncé või Lady Gaga, samuti on pakutud välja Katy Perryt ning uuema põlvkonna popstaari Sabrina Carpenteri.