Niguliste muuseumi inspireeriv atmosfäär on samuti üks lavastuse osaline. Peale maali kohalolu võimendab kogemust ajaloo puudutus kõrgete võlvide all ja mälestustest «hingavate» seinte vahel. Nii on vaataja justkui samaaegselt olevikus ja ajatu ruumi keskel ning tunneb end kuuluvat suuremasse tervikusse.