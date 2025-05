Noor eesti kunstnik illustreerib Belgia ajakirja

Ben Walkeri tekste on ilmunud The Guardianis, ta on pärjatud Austraalia parima ulmekirjanduse auhinnaga (teos «Speak for the trees»​ (2008) ) ning Walkley kõrge ajakirjandusauhinnaga. «Wandering» kirjeldab Tansaania müstilist ja võimsat loodust.