GALERII EMTA galeriis saab näha, kuidas helid värvideks muutuvad

Olbri on rohkem kui üks kord maalinud muusikat sarjana ‒ näiteks on tal olemas ka kolm seeriat tangotantse. EMTA näitusel on akvarellid vormiliselt abstraktsed, sisuliselt aga konkreetse kuulamismulje väljendused. Siin peab arvestama sulatustehnika omapära – nii nagu muusika sünnib vaid ühel konkreetsel hetkel, saab mõlemalt poolt niisutatud ja plastmassplaadile kleepunud paberile maalida akvarellvärvidega üknes nii kaua, kuni paber plaadi küljes püsib ehk siis kui paber veel märg on ‒ seda kutsutakse «märjalt-märga» tehnikaks. Maalida tuleb väga kiirelt ja spontaanselt, mis enamasti tagab tööle ka värskuse. Sellist tehnikat kasutades on maalitule omane, et paber jääb värvi alt läbi paistma.

«Märjalt-märga» tehnikat õpitakse tavaliselt kolm aastat, enne kui tuleb arusaam, millal saab veel värve lisada ja millal need enam teiste värvidega ei sulandu. Tänu õpingutele nimeka eesti akvarellikunstniku Aleksander Pilari stuudios valdab Kai-Mai Olbri eelpool kirjeldatud maalimisviisi perfektselt, organiseerides dünaamilise pildiruumi nii suuremate intensiivsete puhaste värvilaamadega kui ka kiirete joonetaoliste kujunditega. Kujunev visuaalne mulje on fantaasiarikas, täpselt vastates üheksale kuuldud muusikateosele. Sama võib öelda ka tekstide kohta, mille kunstnik ja kirjanik ise on nimetanud luuleks proosas. Antud kontekstis on maalil ja tekstil võrdväärne kaal ‒ mõlema lähtepunktiks on üks ja see sama muusika, mis on transformeeritud kunstiks ja kirjanduseks, köites ja rõõmustades erinevaid meeli.