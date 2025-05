Kaasaegne kunst pole heroiin, mis ennast ise müüb

Estheri korraldajad on galeristid Margot Samel ja Olga Temnikova. Viimane on Postimehe lugejale ilmselt tuntum, võiks lausa öelda, et legendaarne galerist juba, kes on pälvinud ka Postimehe kultuuriveduri tiitli. Margot Samel elab ja töötab New Yorgis ning on nüüdseks kolm aastat pidanud New Yorgi kõige kuumemas kunstipiirkonnas Tribecas omanimelist galeriid. Eesti kunstnikest on seal näitused olnud Merike Estnal ja Kris Lemsalul.

Nimi ei ole ühegi asja puhul üldse väheoluline, ka mitte ühe kunstimessi oma. Estheri nime käis välja Samel, Temnikova leiab, et see on nagu mõne vana kunstikoguja nimi. Mulle vilksatab mõni New Yorgi juut. Ida-Euroopale justkui viitaks samuti, ütleb Temnikova.