Harry Potteri raamatute autor J. K. Rowling on oma kommentaaride tõttu transsooliste kohta, mida viimased nimetavad vihakõneks, korduvalt sattunud woke-aktivistide rünnakute alla.

J.K. Rowling ütleb, et ta ei plaani vallandada «Harry Potteri» seriaali staari Paapa Essiedu tema vaadete tõttu, ehkki alles hiljaaegu tegi Rowling avalduse, kus väitis, et tal on selleks võim, vahendab Independent.