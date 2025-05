Tallinnas ilmutab end taas salapärane Rootsi räppar

Tegelikult on Bladee aga vaikne ja introvertne kuju, kes harva avalikkuses sõna võtab. Aga kui ta seda teeb, on see relvituks tegevalt aus. «Mulle ei meeldi tegelikult endast eriti rääkida,» on ta intervjuudes öelnud. «Mulle tundub see imelik.» Oma kunstilistest valikutest rääkides ütles ta aga hiljuti väljaandele The Guardian: «Mind tegelikult enam ei huvita suureks artistiks saamine. Ainus asi, mis mulle tähtis on, on teha midagi, mis on minu jaoks tõene.»