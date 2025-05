Film «Õiglus» on üsna kriitikakindel nähtus. Üldiselt oodatakse ju kriitikalt kas tagasisidet autorile või suuniseid vaatajale. Mida aga teha olukorras, kus esimest võiks alustada soovitusega lõputiitrite õigekiri üle vaadata (seal on läbisegi «maffia» ja «maffija») ja teise võtta kokku lühidalt: halb on? Väga halb. Suurte tähtedega HALB. Aga see pole takistanud seeriat omajagu kultuslikku mainet omandamast.