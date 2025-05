ARVUSTUS Kunst on karm asi. Kui põnnama lööd, mine parem tööle

Vahetult enne munapühi, mis pole vähetähtis, ka Tema ise tuli ju otse taevast, avas Tuuli Vahesaar Promenaadiviies oma näituse «Piim kosmoses». Hetkega mu arvamus naisküsimuses muutus! Mõistsin, et Tuuli on üks neist väljavalitutest, kes on kõiksusega ühenduses, tema tööde juured ulatuvad tagasi Suure Pauguni, mil maailm maailma loodi.

Tuuli tööd on kosmilist päritolu, sest naised, erinevalt meestest, on kosmosest sõltuvuses, mustad augud kujundavad nende meelt, galaktikad annavad tiivad, Päike tohutu energia ja Kuu sunnib vere jooksma. Naiste kosmilisus võib olla tüütu igapäevaelus, kui on vale tähtede seis. Tuju käib üles-alla ja taldrikud lendavad. Ükstapuha, kuidas sa ka ei ürita, kaine mõistusega neile läheneda ei saa. Nad hüppavad, pea ees, kuristikku kohas, kus mehed jäävad päris põhjalikult kaaluma, kas asi on seda väärt.