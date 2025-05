Milline oli teater NO99 mõju ja miks me sellest ikka veel räägime?

Teatrikunsti poliitilisus on paarisaja aasta jooksul juba nii pehmeks nätsutatud teema, et tundub justkui võimatu, nagu võiks see kedagi veel üllatada või erutada. Ometi suutis kuus aastat tagasi uksed pauguga sulgenud teater NO99 oma neljateistkümne tegevusaasta jooksul selle teatritegemise vormi Eestis välja mängida kui millegi enneolematu ja värske.