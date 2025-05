Ansambel Meeliku liikmed said muusikavideo võtetel peaaegu välguga pihta

Ansambel Meelik andis välja muusikavideo oma värskele singlile «Särin» ja selle tegemisel lendasid sõna otseses mõttes sädemed. Video võeti üles Tallinna Energia avastuskeskuses, kus elekter pole pelgalt pistikutes – see on õhus, põrandas ja vahel ka juustes. Just selles elektriliselt laetud atmosfääris katsetasid bändiliikmed võtete käigus innukalt erinevaid eksponaate ning kogesid nii staatilist elektrit kui ka välgunooli.