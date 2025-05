KUKU KLUBI SAAB UUEKS Legendaarne kultuuriklubi saab tipptasemel köögi ja muudki põnevat

Et Kuku klubi vana hing saaks säilida, jääb sinna muinsuskaitse all olev mööbel. See hakkab koosnema baarist, restoranialast, kunstiraamatukogust ja kaminaruumist, lisaks saab vajadusel hakata kasutama blackbox stuudiot. Kohvikusse on planeeritud 30 ja keldrisse 55 istekohta. Sisearhitektuuri loob mitmeid tipprestorane kujundanud Tarmo Piirmets ning uued juhid saavad Kuku klubi välja arendada temaga koostöös.​