EESTI KUNST MASSIDESSE Dresdenis avatakse seni suurim Eesti kunsti näitus Saksamaal

«Staatliche Kunstsammlungen Dresden on seadnud endale eesmärgiks tegeleda Ida-, Kesk- ja Põhja-Euroopa kunstiga ning teha koostööd nende piirkondade oluliste muuseumidega. «Spiegel im Spiegel» on esimene koostöö Eesti Kunstimuuseumiga. Eesti ja Saksamaa laiaulatuslik kultuuriline kohtumine toob muljetavaldavalt esile, kui tihedad ja suure mõjuga on olnud nende kahe riigi suhted läbi sajandite – need on sidemed, mis ulatuvad tänapäevani. Usume, et see näitus rikastab meie arusaama ühisest ajaloost ja kunstist,» rääkis Dresdeni Riikliku Kunstikogu peadirektor Bernd Ebert.