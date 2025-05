Lepo Sumera 75 – elame ajal, mida võiks nimetada tema muusika renessansiks

Just sümfooniates tuleb tema stilistiline ja loominguline eripära eriti välja. Need on kantud jõulistest žestidest, eredatest kujunditest, suurtest kontrastidest ning mitmeplaanilisest, aga samas selgest ja kaasakiskuvast vormidramaturgiast.

Sügavamal tasandil on seal aga ka alati olemas monumentaalne, pea eepiline dimensioon, mis tõstatab kõige suuremaid, tõsisemaid ja igavikulisemaid küsimusi, mida kunst küsida saab. Need on küsimused elust ja surmast, armastusest ja haiget saamisest, haprusest ja üksindusest. Need sümfooniad haaravad kuulaja jäägitult endasse ning raputavad sedavõrd läbi, et vähemalt minul läheb aega, et pärast kuulamist end jälle kokku koguda ja eluga edasi minna.