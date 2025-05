PÕLETAVAD TEEMAD Tublid eestlased küsivad täna Veneetsias olulisi küsimusi linnaruumi kohta

Eesti arhitektide kureeritud väljapanek toob välja konflikti suurte üle-Euroopaliste renoveerimist puudutavate eesmärkide ning elanike argimurede vahel. Projekti keskmes on küsimus, kas kliimaeesmärkidest ajendatud renoveerimislaine on vaid energiaklassi tõstmiseks või on see võimalus tõsta ka elamupiirkondade ruumilist ja sotsiaalset kvaliteeti.​