Sellist üritust pole Eestis enne olnud: mis hakkab toimuma homme algaval UKUfestil?

«9. maist 30. juunini toimuv UKUfest 2025 on enam kui festival – see on liikumine, mis on kasvanud koostöös paljude kohalike kunstiasutuste ja kultuurikorraldajatega suurejooneliseks, inspireerivaks ja elujaatavaks sündmuseks. Praegu nii Euroopa kui kogu maailma hektilise olukorra taustal on UKUfest oluline kultuuridiplomaatia sündmus, ühendades kunstnikke, galeriisid ja kogukondi, et toetada Ukraina loovaid talente,» selgitab ürituse üks korraldajaid Alice Järvet.