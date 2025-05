Pane end valmis, vägev uus jaanipäeva traditsioon naaseb ka sel aastal

Ettevõtmise haripunkt on 23. juunil, jaanilaupäeval. Sel päeval oodatakse kõiki kirivööd kandma, päeva jooksul pildistama end kirivööga ning postitama foto ja kandmise asukoht sotsiaalmeediasse kirivöö sündmuse alla. Palutakse lisada kindlasti #kirivööpäev2025, et kõik postitused oleksid kergesti leitavad. Korraldajad on eriti tänulikud, kui märgitakse ka pildistaja geograafiline asukoht. Nii saab näha, kui kaugele sündmuse info on jõudnud ning paljud inimesed kirivööpäeval üleskutsest osa võtavad. Varasematel aastatel on olnud osalejaid Ameerikast, Prantsusmaalt, Lätist.