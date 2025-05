Tõrke tekitamine kui loominguline lähtepunkt? Väga võimalik. Sest tõsi on, et enne, kui üritadagi sisuga ühendust saavutada, tuleb vastupunnivast vormi(stuse)st üle ehk läbi saada.

Kui palju on see taotluslik (veider helerohekas trükitoon ilmselt on) ja kui palju isetekkeline (ebaharilik tekstijoondamine, kohati olematu köitmisvaru näiteks tõenäoliselt mitte), ei oska öelda. Kuid miks mitte, eks vaate nautimiseks tuleb alustuseks mäe otsa ronida, mis pole teadagi lihtis tegevus. Mingit lifti ega kopterit ega tõstetooli meile siin ei pakuta. Võta, loe, näe natuke vaeva, siis vast näed ka vormi ja vaeva taha.