Peaasjalikult (aga kaugeltki mitte ainult) muusika, kirjutamise ja muusikast kirjutamisega tegelev Brigitta Davidjants on avaldanud kümmekond raamatut ning võitnud Tuglase novelli- ja aasta muusikaajakirjaniku auhinna. Foto tänavu märtsist.

Tihti algavad Brigitta Davidjantsi seiklusjutud mõne ema või vanaema tsitaadiga. Ema teab öelda, et enne mehele minekut tasuks kellekski saada, vanaema aga on kindel, et alati annab mõne kilo alla võtta.