Mall Nukket on nimetatud Eesti neopopi klassikuks. Enam-vähem kõik, mis nii Eesti kui ka lääne popisfääris ikonograafiliselt tähtis on tundunud, on tema teostest vist läbi käinud – on see siis Marilyn Monroe või «Õnne 13» Alma või Laine, rääkimata väiksematest meistritest.