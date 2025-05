KINDEL LAKS Viiul vanem kui Vivaldi

Kätte jõudnud kevad!

Lõpuks on kevad käes ja just «Kevadega» algab Antonio Vivaldi neljast viiulikontserdist koosnev tsükkel «Aastaajad». Tegemist on ühe maailmas enim esitatud teosega, aga on ka üks põhjus, miks seda just 24. mail Tallinna Mustpeade majja kuulama minna. Vivaldit esitab siis nimelt keelpilliansambel Floridante ja solist on viiuldaja Hans Christian Aavik, kes astub Floridante laiendatud koosseisu ette 1610. aastal ehitatud ja hiljem tänapäevaseks seadistatud Itaalia meistri Giovanni Paolo Maggini viiulil. 1610! See on enam kui sajand enne seda, kui Vivaldi «Aastaajad» üldse kirjutas!