Asukoht, asukoht, asukoht... Väidetakse, et see on kinnisvaraäri põhiline deviis ning arhitektuur teatavasti teebki kinnisvaraäri võimalikuks.

Eesti paviljoni asukoht on ideaalilähedane: see asub kahe suure näitusekompleksi, Arsenale ja Giardini vahel, otse laguuniäärsel promenaadil. Nii jääb see ühelt teisele kurseerivate arhitektuurigurmaanide ja miljonite turistide jaoks kenasti tee peale. Et kõik seda ka kindlasti märkaksid, on osa pitoreskselt mureneva veinivärvi krohviga maja fassaadist kaetud kiiskavvalgete paneelidega. Meie arhitektid näitavad, kuidas me maja soojustame.