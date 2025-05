Eiko Ojala – ühemehe-kultuurieksport, kelle lemmikbänd on Joy Division

Tallinnas alanud kunstifestivali «Ma ei saa aru» peanäitusel saab näha ka tema teoseid. Näituse kuraator Lilian Hiob nimetab Ojalat ühemehe-kultuuriekspordiks. Ta ütleb, et Ojala digitaalne paberlõiketehnika on sedavõrd viimistletud ja omanäoline, et selle usutav jäljendamine teiste autorite poolt näib peaaegu võimatu.

Ojalat võib nimetada mitmeski mõttes postdigitaalseks kunstnikuks. Tema tööd on täisdigitaalsed, aga mõjuvad kuidagi väga füüsiliselt. Illustraator ütleb selle olevat ka eesmärgi, et vaataja tahaks seda justkui katsuda või seal sees olla. Need on ka väga täpsed, detailide ja vaikuse vahekord on elegantselt paika sätitud, iga kriips arvel ja mõtestatud. Ta on endale illustraatorina seadnud ülesande aidata maailma kuidagi korrastada ja mida minimalistlikumalt seda teha, seda parem. Vähem müra, pikem samm.