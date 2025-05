Juurikas. Valitsus ja pikad paberid

Vaatasin üle vabariigi valitsuse halduskulud. Torkab silma anomaalia: eelmises valitsuses oli 14 ministrit, nüüd on ministreid 13. Loogiliselt võttes peaks ministrite arvukuse kahanemine tähendama kokkuhoidu halduskuludes, paraku pole loogikaga riigivalitsemises midagi peale hakata. Kulud on kasvanud! Kui eelmise valitsuse ajal kulus Stenbocki majas keskmiselt 83 rulli tualettpaberit ööpäevas, siis praegune valitsus kulutab ööpäevas keskmiselt 130 rulli. Täielik müstika! Kas on vanade ministrite tualetikäitumine drastiliselt muutunud või on uued ministrid toonud kaasa uue hügieenikultuuri, mille tõttu kulub paberit rohkem?