Suri «Viiskümmend halli varjundit» filmide režissöör

Pärast «Fear»​ tõi Foley ekraanile filmi «The Chamber»​, mille peaosades võis näha Gene Hackmani ja Chris O'Donnellit.

Nullindatel viis Foley oma anded telesse, lavastades ühe «Hannibali» osa, enne kui asus tööle Netflixi esimeses originaalsarjas «Kaardimaja». Lõpuks lavastas ta 12 osa tunnustatud sarjast.

Tagasi suurele ekraanile naastes lavastas ta kaks «Viiskümmend halli varjundit» frantsiisi filmi, võttes esimese filmi järel teatepulga üle Sam Taylor-Johnsonilt. Foley'le jäid lavastada frantsiisi kaks viimast filmi, «Viiskümmend tumedamat varjundit» ja «Viiskümmend vabastatud varjundit», osatäitjateks Dakota Johnson ja Jamie Dornan.

2017. aasta intervjuus The Hollywood Reporterile rääkis Foley sujuvatest üleminekutest, mida ta oma karjääri jooksul oli teinud, liikudes tele- ja filmivaldkondade ning žanrite vahel.

«Mis mulle meeldib, on see, et see on olnud voolav. Olen saanud väga voolava karjääri tõusude ja mõõnade ning vasakule ja paremale kaldumistega, ja ma olen alati vastanud sellele, mis mind parasjagu huvitas ja olin väga ükskõikne žanrite suhtes,» ütles ta.

«Asi, mis mulle kõige vähem meeldib, on arusaadav kalduvus panna keegi mingisse lahtrisse või määratleda neid kui: «Ta teeb seda tüüpi filme, nii et kui me teeme seda tüüpi filmi, peaksime saama ta ja ta teeb selle nii nagu teised filmid, mida ta on varem teinud.» See pole mulle isiklikult huvitav, end korrata. Nii et ma olen alati järginud oma nina, paremuse või halvemuse nimel, mõnikord halvemuse.»