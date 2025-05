Groteskne Gollum on üks «Sõrmuste isanda» saaga meeldejäävamaid tegelasi.

Warner Bros. on teatanud, et «Sõrmuste isanda» uus film, «Sõrmuste isand: jaht Gollumile»​ jõuab kinodesse juba õige varsti. Filmi lavastab Gollum ise ehk Andy Serkis ja produtsendiks on originaalse «Sõrmuste isanda» triloogia režissöör Peter Jackson. Serkis mängib ka nimitegelast, vahendab Independent.