Kunstniku tähtsus tehisaru ajastul mitte ei kao, vaid kasvab

Vestlusringis, mida modereeris Maarin Ektermann ning milles osalesid kunstnikud Eiko Ojala, Anne Pikkov ja Evi Tihemets, leiti, et illustratsiooni positsioon kunstiväljal sõltub kontekstist. «Illustratsiooni positsioon ja roll sõltuvad sellest, kas see on asetatud kunstisaali või näiteks kuskile selgitusena. Kui illustratsiooni juurest tekst ära võtta, võib ta olla mis iganes,» arvas Pikkov.

Eiko Ojala arvates on aga illustratsioonil omad ülesanded, millega ta koos käib. «Illustratsioon kui tehnika on kunst, illustratsioon kui valdkond on illustratsioon - tal on omad ülesanded. Näen enda illustratsiooni rohkem kui teksti, visuaalset keelt, mis toetab kirjakeelt,» ütles Ojala.