Lucha Libre Paavli Kultuurivabrikus hakatakse maadlema

Secret Mexican Society asutaja ja ürituse kaaskorraldaja Jacobina De Rivera sõnul on Lucha Libre samaaegselt nii sport kui ka teatrilavastus, mis esindab võitlust hea ja kurja vahel. «See on alguse saanud töölisklassi meelelahutusest, mis on kasvanud ikooniliseks nähtuseks kogu Mehhiko kultuuris,» lisas De Rivera.

«Olen Mehhikos käinud mitu korda ja suure Mehhiko kultuuri austajana olen juba ammu unistanud, et Lucha Libre võiks kunagi toimuda ka Eestis. Ühel hetkel viskasime Jacobinaga selle idee naljaga õhku ja nüüd ongi see reaalsus. Seda, et see nii kiiresti välja müüb, ei osanud keegi oodata,» sõnas kaaskorraldaja ja Paavli Kultuurivabriku tegevjuht Roman Demtšenko.