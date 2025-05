Vladimir Putinit fallosena kujutav kuju avalikustati esmakordselt tänavu veebruaris, et meenutada Venemaa ja Ukraina vahelise sõja kolmandat aastapäeva.

Kunstnik Martinas Gaubas ütles, et teos, mis avalikustati tema kodumaal Leedus, on sõnum Kremli diktaatorile, et teda ei oodata siia.