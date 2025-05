Kaschalot esitleb uut albumit «Anemoia» kahe eksklusiivse kontserdiga

Album «Anemoia» ilmus ametlikult 8. aprillil ning plaadil on kaheksa lugu, mis käsitlevad teemasid nagu kasvamine, muutumine ja vastupidavus. Albumil põimuvad keerukas kitarrimäng, täpne rütmika ning emotsionaalselt laetud meloodiad – see kõik viib kuulaja bändi seni kõige ambitsioonikama loomingulise peatüki südamesse, mis on kolmeaastase isikliku ja kunstilise arengu tulemus.