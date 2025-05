BBC kirjutab Eesti eurolaulust: «Espresso Macchiato»​ pilkab seda, millele Eurovisioon tugineb

BBC rõhutab, et tegemist pole esimese lauluga, mis pilkab Itaalia stereotüüpe. Näiteks itaalia-ameeriklaste humoorikad laulud sõja ja sõjajärgsel ajal, nagu «Mambo Italiano», on teinud sama. Ja eneseiroonia on Eurovisiooni osa, eriti Ida-Euroopa artistide seas – näiteks Poola 2014. aasta lugu «My Słowianie», mis parodeeris soorolle, või Kreeka 2013. aasta satiiriline «Alcohol is Free», mis käsitles riigi finantskriisi. Kuid Cashi lugu võib olla esimene, mis teeb nalja teise osalejariigi kulul. See on julge samm, arvestades, et Eurovisioon on alati olnud midagi enamat kui pelgalt lauluvõistlus.