Suri kantrimuusika legend, George H. W. Bushi lemmiklaulja

Ta kogus oma karjääri haripunktis, 1973. ja 1978. aasta vahel, kuus esikohahitti ning 20 top 10 esinemist USA edetabelites. Mõned tema suurimad laulud on «You Always Come Back to Hurting Me», «Desperado», «Foolin’» ja «Down on the Rio Grande». «Ridin' My Thumb to Mexico», «That's the way Love Goes» ja «You Always Come Back (To Hurting Me)» on samuti tema kõige äratuntavamate laulude seas.