VÕIDU VALEM Kuidas võita Eurovisiooni lauluvõistlust? Vastus on tegelikult väga lihtne!

Bostoni Berklee Muusikakolledži kohtuekspertiisi muusikoloog Joe Bennett on analüüsinud sadu Eurovisiooni finaliste, tuvastades kaks domineerivat muusikastiili. Üks neist on nn «Euro-bänger»​ ehk kõrge energiaga, üle 120 BPM laulud, millel on taustal intensiivne trumm ja süntesaatorirohke produktsioon, nagu Rootsi võidulood «Euphoria» (2012) ja «Heroes» (2015). Teine on aeglaselt süttiv ballaad, mis tavaliselt on umbes 70 BPM, nagu Portugali «Amar Pelos Dois» (2017) ja Hollandi «Arcade» (2019).