Grete Arro: Tehisaru on nagu suhkur. Kummagagi ei maksa liialdada

Vestluse moderaator Daniel Vaarik nõustus ning lisas, et loovuse üheks eelduseks on inimlikud vead. Samas tõi Vaarik esile AI võime inimestevaheliste võimete erisusi ühtlustada: «Tehisaru annab inimestele, kelle jaoks on seni eneseväljendus keeruline olnud, lihtsa tööriista selle muutmiseks. Seega annab ai neile inimestele võimaluse salvestada ja kogeda enda elu rikkamana. Samas lähtun oma ellu tehnoloogiat kaasates Goethe Fausti printsiibist, mis ütleb, et iga tehnoloogia annab ja võtab samapalju. Absoluutne tehnoloogia, mis annab kõike, ka võtab kõike. Siit edasi võib väga süngelt mõelda, et võib-olla ai võtabki kõik inimliku.»