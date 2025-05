Eurovisioon 2025: glitter, draama ja globaalne identiteedikriis

Kui Eurovisioonil on läbi aastakümnete olnud üks kindel reegel, siis see, et reegleid justkui polegi – ja tänavune lauluvõistlus kinnitab seda rohkem kui kunagi varem. Eurovisioon on see üks öö aastas, mil kontinendi muusikamaitse, poliitiline närv ja lavaline liialdus kohtuvad ühisel areenil. See on üritus, kus glamuur käib käsikäes jaburusega, rahvuslik identiteet põimub globaalsete trendidega ja kõik on lubatud seni, kuni see on meeldejääv.