Von Krahli Teater ja elektron.art ühendavad käed

Uue tiheda koostöö esimesed kolm ühislavastust on «Monoliit Estonia» (lavastaja Liisa Saaremäel), «Enigma» (lavastaja Elle Viies) ja «Folk Lore» (lavastaja Johhan Rosenberg).

elektron.arti kunstilise juhi Hendrik Kaljujärve sõnul on elektron.art otsustanud lõpetada tegevuse Kopli kunstisaalis ning suunata oma jõu kunstnikele loominguks vajalike tingimuste rajamisse. «Leidsime hea ja toimiva koostöö Von Krahli inimeste ja majaga, kus on võimalik jõud ühendada ning jagada ruume ja nende ülalpidamist,» ütleb Kaljujärv. Tema sõnul jätkatakse koostöölavastuste kõrval eksperimentaalse programmiga: raadiobuss, taskuhääling, tehnoloogiatele rajanev (etendus)kunst, gestuuride seeria ning teised «eiteaveelkuidasneidnimetada» formaadid. «Eriline fookus on noortel vabakutselistel kunstnikel, nende mõtetel ja häälel,» ütleb Kaljujärv.