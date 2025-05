«Lillekuu tapjad» näitleja suri vaid 45-aastaselt

Samuel French sündis 26. jaanuaril 1980. aastal. Frenchi perekond kolis Cliftonisse, Texases, kui ta oli 3-aastane. Ta lõpetas seal keskkooli ja kolis siis Austinisse ning lõpuks Dallasesse, saavutades varased näitlemisrollid sellistes sarjades nagu «Texas Rising» ja «Fear the Walking Dead», samuti filmides nagu «Pegasus: Pony With a Broken Wing», «The Pro Bono Watchman» ja roll 2024. aasta krimipõnevikus «Blood Dried Hands».

Frenchi viimane esinemine on Detektiiv Bernard Crooke'ina krimidraamas «Towpath», mille kirjutas ja lavastas Paul Sinacore. «Samuel oli kallis sõber ja uskumatu näitleja,» ütles Sinacore Instagramis tehtud avalduses. «Koos olime erakordsel teekonnal, andes kõik, mis meil oli, et mõista ühist loomingulist visiooni. «Towpath» ei eksisteeriks ilma temata, ja tema uskumatu intensiivsuseta, mida ta tõi Detektiiv Bernard Crooke'i rolli. Samuel kandis endas näitlemisleeki, mis põles igas kaadris - filtreerimata, kartmatu ja elav.»

«Ta pühendas end täielikult tööle ja see oli nähtav. Olen sügavalt kurb tema kaotuse tõttu ja soovin vaid, et ta oleks näinud lõplikku monteerimist. Ta oli ainulaadne ja jääb igavesti meie südameisse. Minu süda on tema perekonnaga, ja eriti tema tütrega - ta armastas teda sügavalt ja rääkis temast sageli uhkuse ja õrnusega.»

«Usun, et kunstnikena võime tihti enda vastu liiga karmid olla ja on väga eriline, kui keegi, keda imetled ja kel on sellised kogemused, ütleb midagi sellist. Tal olid väga hirmutavad terviseprobleemid, aga ta leidis ikka aega, et mulle seda öelda. Mäletan seda igavesti. Oli au sinuga töötada, Sam, ja see jätka surumist mentaliteet jätkub.»