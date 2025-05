Aastanäituse väärikad traditsioonid saavad jätku

Kindlasti võiks meenutada, et suurte regulaarsete ülevaatenäituste traditsioon sai alguse juba 1667. aastal, kui Académie des Beaux-Arts hakkas korraldama prestiižseid Paris Saloni näitusi. Prantsuse traditsioonidest on loomuldasa sündinud Tallinna Kunstihoone ülevaate- ja aastanäitused.

Siin ja praegu on ülevaatenäitustel oma tugev roll noorte kunstnike kooseksponeerimisel juba ennast tõestanud meistrite ning korüfeedega. Žürii rõhutas, et printsiip noori kunstnikke ilma hinnaalanduseta kesksetel üritustel kaasata suunas nendegi otsuseid ja valikuid. Noortel on võimalus olla edu korral prestiižse kunstiostu vääriline. Ka allakirjutanu astus 1990. aastatel noore kunstnikuna taastuva Eesti Vabariigi laiema publiku ette just kevadnäitustel.