Sündimehed üheskoos: vat see Eesti muusik on Jean-Michel Jarre erikülaline

Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel EMA tegutseb aastast 2017. See on unikaalne koosseis, mille arsenali kuuluvad masinad elektronmuusika algusaegadest tänapäeva tipptehnoloogiani. Ansamblisse kuuluvad Taavi Kerikmäe, Ekke Västrik, Doris Hallmägi, Tarmo Johannes ja Juhan Vihterpal, külalisena Anna-Liisa Eller. Kontserti toetab visuaalidega Tencu.

Järgnesid teosed nagu «OM» (1988), «Milarepa» (1993) ja «Prana Symphony» (1995), mis kinnistasid tema positsiooni elektroonilise ja ambient-muusika valdkonnas. Grünberg on loonud muusika enam kui 130 filmile, sealhulgas kultusfilmile «Hukkunud Alpinisti hotell» (1979), mille heliriba on saanud klassikaliseks. Tema koostöö filmirežissöör Olav Neulandiga on toonud esile mitmeid märkimisväärseid filmimuusikateoseid. Sven Grünbergi looming on mõjutanud sügavalt Eesti muusikamaastikku, tuues esile elektroonilise muusika võimalused ja ühendades erinevaid kultuurilisi mõjusid unikaalseks helikeeleks.

Jean Michel-Jarre on tõeline futurist ja uuendaja, kes on kogu oma muljetavaldava karjääri vältel lummanud kuulajaid erakordse helitehnoloogia, visuaalefektide ning multimeedialiste lavastustega. Ta on andnud välja 22 stuudioalbumit, mida on üle maailma müüdud enam kui 85 miljonit eksemplari. UNESCO hariduse, teaduse ja kultuuri saadikuna on ta pälvinud rohkelt tunnustust ka keskkonnateadlike ja sotsiaalselt vastutustundlike kontserdiprojektide poolest.