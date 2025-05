Elutööpreemiaga pärjatud Robert De Niro kõneles Trumpi ohtlikkusest: me ei saa lihtsalt pealt vaadata

«Minu kodumaal võitleme me meeleheitlikult demokraatia eest, mida kunagi enesestmõistetavaks pidasime. See puudutab meid kõiki siin, sest kunst on see sulatusahi, mis inimesi kokku toob — nagu täna õhtul. Kunst otsib tõde. Kunst hindab mitmekesisust,» ütles De Niro laval, vahendab The Hollywood Reporter. «Sellepärast ongi kunst ohtlik. Sellepärast oleme meiegi oht autokraatidele ja fašistidele.»

«Ameerika matslik president on lasknud end nimetada ühe meie olulisima kultuuriasutuse [Kennedy Keskuse] juhiks. Ta on kärpinud rahastust ja toetust kunstile, humanitaariale ja haridusele. Ja nüüd on ta kuulutanud välja sajaprotsendilise tollimaksu väljaspool USA-d toodetud filmidele. Mõelge sellele,» ütles De Niro. «Loomingulisusele ei saa hinda panna, aga paistab, et sellele saab kehtestada tolli. Muidugi on see vastuvõetamatu. Kõik need rünnakud on vastuvõetamatud. Ja see ei ole ainult Ameerika probleem, vaid globaalse ulatusega.»