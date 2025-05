Tallinnfilmi uhiuus juht: sisenen filmivaldkonda suure austuse ja põnevusega

«Sisenen Tallinnfilmi ja filmivaldkonda suure austuse ja põnevusega. Kino Artis on hästi juhitud ja kultuurimaastikul tähendusliku rolliga asutus, mille väärtused kõnetavad ka mind. Filmipaviljon on kaua oodatud ja sisuline panus valdkonna arengusse. Minu tugevusteks on visioonipõhine juhtimine ja koostööle orienteeritus. Soovin rakendada oma senist kogemust, et koos Eesti filmivaldkonna tegijatega luua ja hoida tingimusi, mis vastavad nende ootustele ning toetuvad nende oskustele,» ütles Joonas Tartu.