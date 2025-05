Ooperilaulja Arete Kerge: Häält kurnavad valesti valitud rollid, mitte peaosad.

Ballikülalist Rosalindet on teiste seas kehastanud Kiri Te Kanawa. Balliperemehe prints Orlovski osa kirjutas Strauss metsosopranile, naisterahvale. Kõik tegelased on vigadega. Kerge ütleb, et operett on petlik. «Viini opereti keskmes on sageli kõik väline – sisu tõttu peetakse seda ekslikult lihtsamaks žanriks kui näiteks ooperit. «Nahkhiir» on aga nii sisuliselt kui ka muusikaliselt võrdväärne koomilise ooperiga. Lisaks peab laulja suutma ka väga hästi tantsida ja kõnetekste mõtestada võrdväärselt draamanäitlejaga. Aga eks see on ka minu esimene operett ja mul on siin palju avastamisrõõmu!» sõnab ta.