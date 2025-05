Maalikunstnike rääkimata lood Pärnus

Kunstnikele väljapakutud teema on «Rääkimata lood». See kõlab hästi, aga tegelikult on ülevaatenäitustel ikka palju tuttavat, juba nähtut, kuigi on ka uut. Erinevalt Kunstihoone roosast paviljonist, mille kevadnäitustele valitakse töid hoolega, et neid efektsemalt eksponeerida harmooniliste sektsioonidena, püütakse Pärnu näitustel võimalikult palju esitatud töid ära mahutada, mistõttu on ekspositsioon võrdlemisi tihe, ära on kasutatud iga seinajupp. Aga on ka huvitav näha laiemat kunstnikeringi. Vanasti, tapetseeriva kujundusstiili ajal oskasid kogenenumad vaatajad neljakorruselises väljapanekuski paremaid teoseid märgata.