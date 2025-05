PILDID Inglismaal avati Motörheadi Lemmy pronkskuju, tseremooniale toodi erilisel põhjusel tema tuhka

Mälestusmärgi, mis asub turuplatsi postamendil, kujundas Motörheadi eluaegne fänn ja Stoke on Trenti kohalik Andy Edwards, tähistamaks kümmet aastat rokkari surmast ja 50 aasta möödumist bändi loomisest. Kohalik kunstnik ütles BBC Radio Stoke'ile, et üritusel oli «õhkkond nagu festivalil», kuid see oli veelgi soojem ja isiklikum.