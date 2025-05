Kuldsete, roheliste, siniste ja purpursete toonidega lamp on nüüdseks kõige väärtuslikum Wrighti teos, mis kunagi oksjonil müüdud — see kahekordistas tema varasema rekordi. Uus hind on koguni neli korda kõrgem võrreldes summaga, millega lamp viimati, 2002. aastal, oksjonil müüdi.